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25.05.2017 16:02

Губернатор Марина Ковтун поздравила народного артиста РСФСР Александра Калягина с 75-летием

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила художественного руководителя московского театра Et Cetera, народного артиста РСФСР Александра Калягина с 75-летием.

В поздравительной телеграмме глава региона подчеркнула, что три четверти века, две из которых Александр Калягин посвятил служению театру и кинематографу, педагогической и общественной деятельности, - это значимый период в развитии отечественного искусства и страны в целом. И на каждом его этапе яркий талант юбиляра остается ориентиром для поклонников.

«Созданные Вами образы находят отклик в сердцах миллионов зрителей. Спасибо за Ваш труд! От всей души желаю здоровья, успехов и новых достижений!», - отметила Марина Ковтун.


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