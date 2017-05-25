Туристический потенциал Крыма - главная тема рабочей поездки официальной делегации Республики в Мурманскую область

Елена Белкина.

Визит южан проходит в рамках акции "Дни Крыма в регионах" и они уже успели побывать в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Акцент сегодня делается не на летнем отдыхе, а на круглогодичном санаторно-оздоровительном для детей и взрослых.

Заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко: "Организует детям отдых. Например, в 2016 году около 300 миллионов рублей, более 37 тысяч детей получили возможность отдохнуть на территории юга России, поэтому для нас направление очень актуально и интересно".

Разговор, начатый на официальной встрече в правительстве, продолжился во время презентации крымских туристических и санаторных программ. Многие из них хороши знакомы нашим туроператорам. В свою очередь гости заинтересованы в организации обратного потока из Крыма в Мурманскую область. И этот визит в Заполярье - своеобразная разведка по зимним видам отдыха и особенно горнолыжному спорту. Один из необходимых шагов - транспортное сообщение.

Первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Игорь Котляр: "У вас мы можем найти достаточно более преимущественные и достаточно более качественные услуги. Единственное, что нужно поработать над тем, чтобы в зимний период времени наши туроператоры и ваши туроператоры имели возможность поднимать чартерные рейсы для того, чтобы это происходило".







