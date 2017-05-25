Губернатор Марина Ковтун поздравила выпускников, их родителей и, конечно же, педагогов на торжествах в первой мурмашинской школе

Алексей Елкин.

Сегодня последний звонок прозвучал для более чем 10 тысяч выпускников 11 и 9 классов - школ, гимназий и лицеев Кольского Заполярья. Губернатор Марина Ковтун лично поздравила главных виновников торжества, их родителей и, конечно же, педагогов на торжествах в первой мурмашинской школе. Сегодня она - успешно действующий ресурсный центр. По традиции, в зале все внимание тем, кому в жизни всего еще несколько раз предстоит сеть за школьные парты. Чтоб доказать, что все 11 лет обучения прошли не зря. Подтверждением этому должны стать результаты экзаменов.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В этот ответственный период, мне, как главе субъекта, хочется вам пожелать уверенности в себе. Целеустремленности. Веры в себя. Вы - лучшие. Вы не должны об этом забывать. Сегодня выпускной вместе с вами отмечают 7 тысяч девятиклассников. Вот такая большая армия выпускников. И нам за наших выпускников, за тех, кто поступает в другие учебные заведения страны и учатся у нас здесь, в Мурманской области, никогда не стыдно".

Последний звонок - праздник со слезами на глазах. Поздравления от "первоклашек". Напутствия от старших. Нескончаемые слова благодарности учителям от молодых людей, вступающих во взрослую, самостоятельную жизнь.

Выпускница 11 класса мурмашинской школы №1 Милана Данилова: "Очень волнительный сегодня день. Не верится, что заканчиваю школу. Хочется сдать экзамены и поступить. А потом вернуться в Мурманск. И работать здесь, потому что я очень люблю свой родной край".

Классный руководитель 11 класса мурмашинской школы №1 Екатерина Кузнецова: "Я их люблю. И желаю, чтобы в жизни у них все сбылось. Путь будет так, как они хотят".







