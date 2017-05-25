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25.05.2017 14:22

В Мурманске задержали грабителя

22 мая 2017 года около 9 часов вечера сотрудники группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску, находясь на маршруте патрулирования, получили от дежурного Центра оперативного управления нарядами указание проследовать к дому № 53 по ул. 6-й Комсомольской батареи, жильцы которого вызвали полицию. В подъезде жилого дома сотрудниками Росгвардии был обнаружен гражданин 1971 года рождения, при котором находились две сумки с различными вещами. Жители дома пояснили, что данный гражданин путем разбития стекла проник через окно в не принадлежащую ему квартиру. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По завершении мероприятий задержанный вместе с имуществом неизвестного происхождения был доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших проверок. При проверке документов выяснилось, что данный гражданин имел при себе справку об освобождении из исправительной колонии, датированную этим же днем. 

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», поскольку на следующий день 23 мая 2017 года в отдел полиции обратился мурманчанин 1987 года рождения с заявлением о том, что неизвестный разбил стекло принадлежащего ему грузового автомобиля, припаркованного по ул. Александрова, и похитил имущество на сумму около 30 тысяч рублей. Данное имущество частично и было обнаружено у задержанного сотрудниками Росгвардии ранее злоумышленника.
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