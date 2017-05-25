Победы, награды и призовые места. Глава администрации Мурманска встретился с лучшими выпускниками областного центра и пожелал доброго пути

Андрей Зайцев.

И возвращаемся к главному событию дня. Выпускникам областного центра сегодня пожелал доброго пути глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Он встретился с лучшими из лучших пока ещё школьников, гимназистов и лицеистов.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Хочется, чтобы этот темп, который они взяли в свои школьные годы, чтобы они сохранили его на протяжении всей своей жизни. И независимо от того, какое они получат образование, очень хочется, чтобы они вернулись в Мурманск, потому что нам они очень нужны".

Чемпионы региональных и всероссийских творческих, спортивных и научных олимпиад конкурсов и фестивалей. Стипендиаты. Без преувеличения - настоящая золотая молодёжь, за которой будущее. И хочется надеяться будущее Кольского Заполярья. Полина Барсукова согласна вернуться в Мурманск, но прежде в её планах стать высококлассным врачом.

Выпускница гимназии № 7 Полина Барсукова: "Если представится такая возможность, этот вариант мне подойдёт. Я, наверное, вернусь в свой родной город и буду помогать людям здесь, кто нуждается в этом".