Учесть мнения горожан и успеть завершить все работы до первого снега. Кураторы проекта "Комфортная городская среда" проверили, на что потрачены деньги в Мурманске

Анастасия Русинова.

Учесть мнения горожан и успеть завершить все работы до первого снега. Сегодня в областном центре работает депутат Госдумы Александр Васильев - куратор проекта партии "Единая Россия" "Комфортная городская среда". Учитывается ли мнение горожан при благоустройстве улиц и дворов, как идут работы и на что направлены выделенные муниципалитету деньги - главные темы встречи с руководителями Мурманска. В рамках федерального проекта работает и региональная программа благоустройства территорий.

Глава администрации г. Мурманск Андрей Сысоев: "Те средства, порядка 80 миллионов рублей, которые мы сможем потратить на эти проекты. С одной стороны, сумма большая, но с другой стороны, работы очень много. Мы к этой работе готовы, почти все подготовительные мероприятия у нас прошли".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Реализация мер этой программы позволит благоустроить дворовые территории, привести в порядок тротуары пешеходные дорожки сети наружного освещения, сделать двор более благоустроенным, где-то организовать парковки, детские площадки, и конечно же, создать условия и для маломобильных групп населения".

Один из мурманских дворов, который уже попал в программу благоустройства, на улице Гагарина. Составлена смета, подготовлен проект. На пустыре должны появиться детская площадка, пешеходные дорожки, зеленая зона. Но вопросов у жителей немало - старые коммуникации, автостоянка. Прежде, чем начинать работать, необходимо учесть все нюансы. Еще один объект - смотровая площадка в районе Семеновского озера. Строительные работы в разгаре, открытие уже запланировано на осень.

Федеральный координатор проекта партии Единая Россия "Городская среда", координатор проекта ОНФ "Карта убитых дорог", депутат Государственной Думы РФ. (партия "Единая Россия") Александр Васильев: "Чтобы то мнение граждан, которое есть, было учтено, есть какие-то недоработки, не ясно - что будет, все эти условности должны быть устранены. Короткий сезон строительный, очень ответственно, поручаем, надо справиться и надо, чтобы люди получили эти объекты до того, как снег начнет падать".