Правительство Мурманской области начало подготовку образовательных учреждений к следующему учебному году

Кирилл Коган.

Последние звонки только отзвучали, а подготовка образовательных учреждений к следующему учебному году уже началась. Этот вопрос обсуждался в правительстве региона на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его провел первый заместитель Губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. В этом году на ремонт образовательных заведений Заполярья заложено 560 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и муниципальных бюджетов. Мурманская область уже 3 год участвует в программе "Спортивные залы сельских школ". За это время специализированные площадки появились в Кандалакшском, Печенгском, Кольском, Терском, Ловозерском и Ковдорском районах.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "У нас принимают участие 6 муниципалитетов, 10 образовательных организаций, мы завершаем уже этот процесс - модернизации спортзалов сельских школ, не только залов, но и плоскостные сооружения около школ, которые являются центром притяжения для малых населенных пунктов".

Параллельно в регионе работает и проект "Доступная среда". За лето пандусами и подъемниками оборудуют 21 образовательное учреждение. Еще 10 миллионов будет выделено на закупку школьных автобусов для Кольского и Печенгского районов.





