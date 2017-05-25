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25.05.2017 13:14

На сборном пункте военкомата Мурманска состоялась торжественная отправка мурманчан на службу по призыву

Сегодня на сборном пункте военного комиссариата Мурманской области в торжественной обстановке состоялась очередная отправка команды из 30 военнослужащих по призыву для прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Молодые люди будут проходить службу в частях Западного и Центрального военных округов.

В церемонии приняли участие представители областного военкомата, руководства администрации города Мурманска, общественных организаций и родители новобранцев.
Всего в ходе весеннего 2017 года призыва граждан военкоматы Мурманской и Архангельской областей призовут для прохождения военной службы около 2 тыс. человек. Северяне будут направлены на Северный флот, в воинские части Западного военного округа и части центрального подчинения. Некоторых ожидает служба в Воздушно-десантных войсках и подразделениях Национальной гвардии Российской Федерации. Часть из молодого пополнения будет направлена на трёхмесячную подготовку в учебный центр ВМФ в Северодвинске для получения военно-морской учётной специальности и затем распределена на флоты.


Пресс-служба Северного флота
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