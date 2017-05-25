Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.05.2017 13:40

Прощай, школа! Сегодня для выпускников заполярных школ прозвенел последний звонок

Наталия Бурдина.

В Мурманске прозвенели последние звонки. В этом году в Заполярье более трех тысяч ребят заканчивают 11-й класс и свыше 6 тысяч — 9-й. Торжественные линейки прошли во всех средних образовательных учреждениях, в том числе и в 57-й школе. Десятиклассники передали выпускникам символичные красные ленты. На празднике в актовом зале - напутствия от учителей. Педагогам — слова благодарностей от их воспитанников. 11 лет пролетели быстро. Для вчерашних школьников сегодняшний день - радостный и одновременно грустный.
Выпускник школы № 57 г. Мурманска Глеб Микулин: "Волнение, грусть, не хочется со школой расставаться".
Выпускница школы № 57 г. Мурманска Кристина Байбакова: "Наверное, я счастлива то, что мы заканчиваем школу, что нас ждет поступление, институт и самые лучшие времена".
С этим значимым днем ребят поздравил глава города Дмитрий Филиппов, в первую очередь, пожелав выпускникам успешной сдачи предстоящих экзаменов. Ведь буквально через считанные дни начнется ЕГЭ — самый ответственный этап завершения школьной программы.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Они вступают во взрослую, но не менее интересную жизнь, и, конечно же, хотелось им пожелать применять те знания, которые они получили в школе - на практике, верить в себя. И, чтобы удача и успех всегда сопутствовали им в жизни. Необходимо отметить, что уровень образованности наших школьников всегда был достаточно высоким".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.27
Евро = 62.92
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.