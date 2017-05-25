Прощай, школа! Сегодня для выпускников заполярных школ прозвенел последний звонок

Наталия Бурдина.

В Мурманске прозвенели последние звонки. В этом году в Заполярье более трех тысяч ребят заканчивают 11-й класс и свыше 6 тысяч — 9-й. Торжественные линейки прошли во всех средних образовательных учреждениях, в том числе и в 57-й школе. Десятиклассники передали выпускникам символичные красные ленты. На празднике в актовом зале - напутствия от учителей. Педагогам — слова благодарностей от их воспитанников. 11 лет пролетели быстро. Для вчерашних школьников сегодняшний день - радостный и одновременно грустный.

Выпускник школы № 57 г. Мурманска Глеб Микулин: "Волнение, грусть, не хочется со школой расставаться".

Выпускница школы № 57 г. Мурманска Кристина Байбакова: "Наверное, я счастлива то, что мы заканчиваем школу, что нас ждет поступление, институт и самые лучшие времена".

С этим значимым днем ребят поздравил глава города Дмитрий Филиппов, в первую очередь, пожелав выпускникам успешной сдачи предстоящих экзаменов. Ведь буквально через считанные дни начнется ЕГЭ — самый ответственный этап завершения школьной программы.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Они вступают во взрослую, но не менее интересную жизнь, и, конечно же, хотелось им пожелать применять те знания, которые они получили в школе - на практике, верить в себя. И, чтобы удача и успех всегда сопутствовали им в жизни. Необходимо отметить, что уровень образованности наших школьников всегда был достаточно высоким".





