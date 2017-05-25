Шоу талантов "Синяя птица" приглашает на кастинг

Елена Сивонен.

Еще два отборочных тура - в Москве 24 и 25 июня. Специально для тех, кто не успел на региональные пробы уникального проекта. Напомним, отборочный тур в Мурманске проходил в областном ДК Кирова - 20-го апреля. Юные претенденты на победу, больше 80 участников до 16 лет, талантливые и амбициозные, приехали со всех уголков Кольского Заполярья. Пять номинаций - вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, актерское мастерство и ораторское искусство. Теперь молодых и перспективных организаторы "Синей птицы" ждут в Москве. Для участия в кастинге необходимо подать заявку на сайте "Ptica.tv". Лучшие из лучших попадут в финал.