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25.05.2017 13:02

Шоу талантов "Синяя птица" приглашает на кастинг

Елена Сивонен.

Еще два отборочных тура - в Москве 24 и 25 июня. Специально для тех, кто не успел на региональные пробы уникального проекта. Напомним, отборочный тур в Мурманске проходил в областном ДК Кирова - 20-го апреля. Юные претенденты на победу, больше 80 участников до 16 лет, талантливые и амбициозные, приехали со всех уголков Кольского Заполярья. Пять номинаций - вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, актерское мастерство и ораторское искусство. Теперь молодых и перспективных организаторы "Синей птицы" ждут в Москве. Для участия в кастинге необходимо подать заявку на сайте "Ptica.tv". Лучшие из лучших попадут в финал.
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