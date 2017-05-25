Мурманчане примут участие во II Всероссийском форуме серебряных добровольцев

С 25 по 28 мая в Нижнем Новгороде состоится II Всероссийский форум серебряных добровольцев, который в очередной раз продемонстрирует желание, а также возможности участия пожилых людей в деятельности, направленной на развитие нашей страны.

На одной площадке соберутся граждане старшего поколения и деятельные представители молодежи. Такая коммуникация поможет внести значительный вклад в процесс формирования системы взаимодействия социально активных граждан разного возраста, а также выстроить системную работу по развитию серебряного добровольчества.

Мурманскую область на форуме серебряных добровольцев представят волонтеры и специалисты, занимающиеся вовлечением серебряных добровольцев в общественную жизнь региона: Татьяна Маркова и Виктория Журавлева – студентки Мурманского арктического государственного университета, Елена Филонова – заведующая отделом Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.

Участников ждут увлекательные тренинги, панельные дискуссии, семинары, интерактивные зоны. Одним из главных событий станет «Минута славы» – выявление лучших региональных практик серебряного добровольчества для дальнейшей реализации на Всероссийском уровне. Непосредственно для презентации на площадке организаторы выберут и совместно с авторами доработают наиболее интересные и значимые инициативы. В ходе экспертного обсуждения будут озвучены лучшие из них.

Напомним, организаторами мероприятия выступают Роспатриотцентр и Федеральное агентство по делам молодежи, партнером – Ассоциация волонтерских центров России.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области