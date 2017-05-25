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25.05.2017 17:00

Мурманская область присоединится к Всероссийской акции «Читай-страна!»

27 мая Мурманская областная детско-юношеская библиотека впервые примет участие в масштабной  Всероссийской акции «Читай–страна!»,  приуроченной к Общероссийскому дню библиотек.

Участников ждет насыщенная программа, направленная на повышение роли книги в жизни граждан, развитие культурного добровольчества и увеличение общественного интереса к литературе в целом.
Организаторами акции в регионе выступают Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе и Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
Для молодежи пройдет командный «Литературный квест», в заданиях которого необходимо расшифровать названия известных книг, вспомнить бессмертные цитаты, рассказать о ближайших библиотеках, выполнить интерактивное задание.
Победителями квеста станут две команды: та, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам прохождения всех этапов квеста, и команда, которая затратит на прохождение квеста наименьшее количество времени. По итогам прохождения квеста все команды-участники получат сертификаты об участии.
В процессе прохождения квеста, командам-участникам предлагается снять и выложить в социальную сеть «Instagram» юмористическую, креативную видеозапись, имеющую сюжетную линию, демонстрирующую сплоченность, профессионализм команды, серьёзное отношение к решению поставленных задач, а также интересные идеи и оригинальность.
Следующее мероприятие — «Книга от друга». Любой желающий сможет принести в библиотеку полюбившуюся современную книгу с пожеланием и подписью «Участник Всероссийской акции #ЧитайСтрана».
Третья часть акции — фото-эстафета в Instagram, призванная популяризировать чтение среди интернет-пользователей. Для участия необходимо выложить фото с любимой книгой, сопровождая кратким отзывом или яркой цитатой, а также хэштегами #ЧитайСтрана, #Роспатриот, #АВЦ. После этого эстафету нужно передать трем друзьям с призывом: «Читай-страна!».
Также в этот день в библиотеке пройдут разнообразные мероприятия для любителей книг всех возрастов. Программа акции размещена на сайте областной детско-юношеской библиотеки.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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