Мурманский областной краеведческий музей приглашает на музейное занятие, посвященное Дню пограничника

27 мая в 16.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 3 этаж) состоится музейное занятие «Стражи границы. Лето 1941-го», посвященное Дню пограничника.

Занятие пройдет в экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» по инициативе Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Мурманской области.

Участники группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» познакомят посетителей музея с униформой, снаряжением, обмундированием и макетами оружия пограничников НКВД СССР по состоянию на лето 1941-го года.



Для справки

Группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» является студенческим общественным объединением, созданным при Мурманском арктическом государственном университете. Цель группы - изучение военной истории России, военно-историческая реконструкция подразделений РККА (стрелковое отделение и пограничники), участие в выставках, интерактивных площадках, иных военно-исторических и общественно-патриотических мероприятиях.

Руководитель коллектива - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права МАГУ Александр Александрович Чапенко.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области