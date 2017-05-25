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25.05.2017 16:40

Мурманский областной краеведческий музей приглашает на музейное занятие, посвященное Дню пограничника

27 мая в 16.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 3 этаж) состоится музейное занятие «Стражи границы. Лето 1941-го», посвященное Дню пограничника.

 Занятие пройдет в экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» по инициативе Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Мурманской области.
Участники группы военно-исторической реконструкции  «Титовский гарнизон» познакомят посетителей музея с униформой, снаряжением, обмундированием и макетами оружия пограничников НКВД СССР по состоянию на лето 1941-го года.
 
Для справки
Группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» является студенческим общественным объединением, созданным при Мурманском арктическом государственном университете. Цель группы - изучение военной истории России, военно-историческая реконструкция подразделений РККА (стрелковое отделение и пограничники), участие в выставках, интерактивных площадках, иных военно-исторических и общественно-патриотических мероприятиях.
Руководитель коллектива - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права МАГУ Александр Александрович Чапенко. 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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