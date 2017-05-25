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25.05.2017 16:20

Судом апелляционной инстанции оставлена без изменения жалоба осужденного, которому продлен административный надзор

Заместителем прокурора Мурманской области Юрием Дюжевым в Мурманском областном суде принято участие в рассмотрении апелляционной жалобы А., не согласившегося с решением районного суда Мурманской области по административному исковому заявлению органа внутренних дел о продлении установленного ему срока административного надзора на 2 месяца.

Заместителем прокурора области в ходе рассмотрения судом апелляционной инстанции административного дела по жалобе, с учетом установленных судом первой инстанции юридически значимых обстоятельств и сведений, характеризующих личность А., неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, дано мотивированное заключение о законности решения районного суда и наличии правовых оснований для продления срока административного надзора, целью которых является предупреждение совершения лицом преступлений и других правонарушений, защита государственных и общественных интересов.
Апелляционным определением Мурманского областного суда от 24 мая 2017 года решение районного суда Мурманской о продлении срока административного надзора в отношении А. оставлено без изменения, апелляционная жалоба А. – без удовлетворения.

Прокуратура Мурманской области
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