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25.05.2017 15:40

В Мурманске пройдет День открытых дверей «Открой для себя библиотеку!», посвященный Общероссийскому дню библиотек

27 мая в Мурманской областной научной библиотеке (ул. С. Перовской, 21А) пройдет День открытых дверей «Открой для себя библиотеку!», посвященный  Общероссийскому дню библиотек.

С 10 до 18 часов посетителей ждут таинственные путешествия по книгохранилищу и познавательная прогулка по арт-объектам библиотеки. Участникам неформальной краеведческой экскурсии представиться возможность увидеть Мурманск с высоты 18 метров, сделать необычные фотографии и узнать массу интересных фактов о столице Заполярья.
В рамках акции по продвижению книги и чтения «Время читать!» будут организованы увлекательные книжные выставки с великолепно изданными альбомами по искусству, уникальными энциклопедическими изданиями, раритетами из фонда редких книг. Будут работать обширная выставка новых поступлений и «Зона комфортного чтения» с лучшими юмористическими, поэтическими, прекрасно иллюстрированными книгами. Также в этот день стартует акция «Калейдоскоп подарков: книги и буклеты со всего света». Все желающие смогут получить в подарок буклеты и брошюры о странах Баренцева региона: карты дорог Норвегии, альбомы Эдварда Мунка, рецепты из Финляндии,  книги о шведских традициях.
Только в День библиотек состоится интеллектуальная игра «Фантастический квиз» от команды «Квиз Арктика». Для участия в игре приглашаются любители и знатоки фантастики.
Увлекательную программу мастер-классов и необычных экскурсий предложит музей занимательных наук «Фокус», кофе и выпечку – библиотечное кафе «Ботаник». Кроме того, в этот день в библиотеке будет работать мобильный планетарий.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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