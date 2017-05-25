В Мурманске пройдет День открытых дверей «Открой для себя библиотеку!», посвященный Общероссийскому дню библиотек

27 мая в Мурманской областной научной библиотеке (ул. С. Перовской, 21А) пройдет День открытых дверей «Открой для себя библиотеку!», посвященный Общероссийскому дню библиотек.

С 10 до 18 часов посетителей ждут таинственные путешествия по книгохранилищу и познавательная прогулка по арт-объектам библиотеки. Участникам неформальной краеведческой экскурсии представиться возможность увидеть Мурманск с высоты 18 метров, сделать необычные фотографии и узнать массу интересных фактов о столице Заполярья.

В рамках акции по продвижению книги и чтения «Время читать!» будут организованы увлекательные книжные выставки с великолепно изданными альбомами по искусству, уникальными энциклопедическими изданиями, раритетами из фонда редких книг. Будут работать обширная выставка новых поступлений и «Зона комфортного чтения» с лучшими юмористическими, поэтическими, прекрасно иллюстрированными книгами. Также в этот день стартует акция «Калейдоскоп подарков: книги и буклеты со всего света». Все желающие смогут получить в подарок буклеты и брошюры о странах Баренцева региона: карты дорог Норвегии, альбомы Эдварда Мунка, рецепты из Финляндии, книги о шведских традициях.

Только в День библиотек состоится интеллектуальная игра «Фантастический квиз» от команды «Квиз Арктика». Для участия в игре приглашаются любители и знатоки фантастики.

Увлекательную программу мастер-классов и необычных экскурсий предложит музей занимательных наук «Фокус», кофе и выпечку – библиотечное кафе «Ботаник». Кроме того, в этот день в библиотеке будет работать мобильный планетарий.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области