В Мурманске пройдет очередное занятие в творческой мастерской по хореографическому искусству «Экзерсис»

27 мая в 10.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) состоится очередная встреча в творческой мастерской по хореографическому искусству «Экзерсис» на тему «Теория ошибок. Актуальные проблемы композиции и драматургии танца».

Руководители танцевальных коллективов Кольского Заполярья ознакомятся с перспективным планом работы на второе полугодие 2017 года областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и культурно-досуговых учреждений области, посетят лекционно-практические занятия на темы «Окончание номера, как проявление авторской концепции и драматургии жанра», «Значение структуры в композиции танца» и «Специфические ошибки при использовании различных приемов композиционного построения танца», а также посмотрят видео лучших номеров коллективов-участников областного открытого конкурса танцев народов России «Душа России».

Мероприятие проводит ведущий специалист по хореографии отдела народного творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, отличник просвещения Российской Федерации Выдрин Виктор Борисович.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области