В Оленегорске в суд направленно уголовное дело по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой г.Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии органа предварительного расследования мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 18 марта 2017 года в вечернее время вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Основанием для остановки транспортного средства послужила поступившая в отдел полиции информация. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, в результате которого состояние опьянения подтвердилось.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления лицо наказывается штрафом в размере от 200 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Прокуратура Мурманской области