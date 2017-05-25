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25.05.2017 15:00

В Оленегорске в суд направленно уголовное дело по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой г.Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии органа предварительного расследования мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 18 марта 2017 года в вечернее время вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Основанием для остановки транспортного средства послужила поступившая в отдел полиции информация. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, в результате которого состояние опьянения подтвердилось.
Свою вину обвиняемый признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления лицо наказывается штрафом в размере от 200 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Прокуратура Мурманской области
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