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25.05.2017 14:45

26 мая планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 26 мая, в пятницу, планируется проведение взрывных работ в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – железнодорожная станция Пяйве. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». 

Взрывные работы запланированы 26 мая с 15.30 до 16.30. Перекрытие движения транспорта не планируется.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанной автодороге.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /
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