В Мурманской области стартует программа для предпринимателей «Бизнес класс»

На территории Мурманской области объявлен запуск программы «Бизнес класс».

«Бизнес класс» – это бесплатная программа развития бизнеса от Google и ПАО Сбербанк для микро- и малых предприятий. В Мурманской области она проводится при поддержке регионального правительства.

В основе программы лежат практические знания и навыки в самых разных областях, от финансовой и юридической грамотности до современных цифровых инструментов от успешных предпринимателей и бизнес-экспертов, передаваемые участникам в формате емких видеоуроков, вебинаров и очного взаимодействия.

Программа представлена в двух режимах – «онлайн» и «интенсив». К первому формату могут присоединиться жители всех регионов России. Он включает в себя видеоуроки, тестовые задания, вебинары. Второй формат доступен для участников Мурманской области и состоит из всех компонентов режима «онлайн», а также включает наставничество и встречи с опытными экспертами.

При регистрации в программе участникам необходимо выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес».

В зависимости от выбранного направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей. Опытные предприниматели займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием бизнес-навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие собственного дела с нуля. Программы траекторий уникальны и разработаны российскими деловыми экспертами. Самые активные участники проекта будут прикреплены к наставникам, которые помогут им делать первые шаги на пути развития или создания своего дела.

В Мурманской области занятия стартуют 15 августа и продлятся 5 месяцев.

Регистрация для участия открыта на сайте программы.

По завершении проекта участники узнают, какие методы и инструменты смогут помочь им вывести бизнес на новый уровень, и научатся применять их на практике. Начинающие предприниматели получат пошаговый план для открытия своего дела, а также практические знания для его развития.

Программа «Бизнес класс» – это возможность поверить свои силы и возможности, научиться масштабно и системно подходить к развитию своего дела.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /