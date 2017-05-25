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25.05.2017 13:30

Расширяется сфера использования электронных сервисов для обращения граждан

С 2017 года граждане России получили возможность направлять исковые заявления в суды общей юрисдикции в электронном виде. Прием обращений осуществляется через сервис «Электронное правосудие» подсистемы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие».

Возможность направить исковое заявление доступна всем физическим лицам, имеющим учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо усиленную квалифицированную электронную подпись.

Теперь у каждого гражданина есть возможность самостоятельно или через представителя подавать исковые заявления в электронном виде. Юридические лица для подачи документов в арбитражные суды могут воспользоваться похожим сервисом «Мой Арбитр».

Подробнее ознакомиться с порядком и способами регистрации в ЕСИА можно на региональном портале государственных услуг Мурманской области 51gosuslugi.ru, нажав на кнопку «Зарегистрироваться».

/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /
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