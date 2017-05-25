Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.05.2017 11:40

Мурманское отделение Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге переезжает в новое здание

Мурманское отделение Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге переезжает в новое здание в период 25.5.-30.5.2017. Новый адрес местонахождения представительства будет на улице Заводской, дом 2.

С 1993 года Мурманское отделение располагалось по адресу на ул. Карла Маркса 25 а, но уже долгие годы шли поиски нового отдельного помещения.
- Здание являет собой образец современной финской архитектуры. В новых помещений представлен финский дизайн, помещения украшены предметами финского искусства,- говорит консул Пиркко Мякикоккила.

Заявители по-прежнему будут приносить документы на визу в визовый центр, располагающийся по адресу К. Либкнехта 13.

Интересным совпадением является то, что представительство Финляндии в Мурманске будет располагаться по адресу ул. Заводская, а в Хельсинки на "улице Завода", Tehtaankatu, находится Посольство России.

Фото 
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.27
Евро = 62.92
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.