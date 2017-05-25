Мурманское отделение Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге переезжает в новое здание в период 25.5.-30.5.2017. Новый адрес местонахождения представительства будет на улице Заводской, дом 2.

С 1993 года Мурманское отделение располагалось по адресу на ул. Карла Маркса 25 а, но уже долгие годы шли поиски нового отдельного помещения.

- Здание являет собой образец современной финской архитектуры. В новых помещений представлен финский дизайн, помещения украшены предметами финского искусства,- говорит консул Пиркко Мякикоккила.

Заявители по-прежнему будут приносить документы на визу в визовый центр, располагающийся по адресу К. Либкнехта 13.

Интересным совпадением является то, что представительство Финляндии в Мурманске будет располагаться по адресу ул. Заводская, а в Хельсинки на "улице Завода", Tehtaankatu, находится Посольство России.

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