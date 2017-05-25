Прокуратура добивается запрета распространения в сети Интернет информации о продаже медицинских справок

Прокуратурой г. Мончегорска в рамках осуществления мероприятий по надзору за исполнением законодательства о здравоохранении путем мониторинга размещенной на сайтах сети «Интернет» информации выявлены интернет-сайты, на которых опубликована информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации.

Так, в ходе проверки выявлено 5 интернет-сайтов, содержащих информацию о продаже листков нетрудоспособности (больничных листов), а также различных видов медицинских справок, оформление которых возможно без фактического обращения в медицинскую организацию и без прохождения медицинского осмотра.

В целях недопущения распространения указанных материалов среди граждан прокурором города в суд направлено 5 заявлений о признании размещенных в сети «Интернет» материалов запрещенными к распространению на территории Российской Федерации.

Рассмотрение заявлений находится на контроле прокурора города.

Прокуратура Мурманской области