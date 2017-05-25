ГИБДД Мурманской области предупреждает автовладельцев о необходимости своевременной перерегистрации транспортных средств

С начала 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции региона на основании фотоматериалов, полученных с комплексов автоматической фиксации, направлено владельцам транспортных средств более 40 тысяч постановлений, из которых более 3 тысяч были обжалованы по причине продажи транспортного средства по договору купли-продажи.

Постановление об административном наказании получает уже бывший владелец автомобиля, продавший свое транспортное средство. Происходит это в том случае, если новый собственник не перерегистрировал автомобиль в ГИБДД на свое имя. В соответствии с действующим законодательством, он обязан был сделать это в течение десяти дней.

В связи с наступлением отпускного периода, количество постановлений, направленных бывшим владельцам транспортных средств, может увеличиться. Чтобы избежать последствий недобросовестности нового владельца автомобиля, прежний собственник в соответствии с п.60.4 Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, вправе обратиться в подразделение Госавтоинспекции. Предъявив документы, удостоверяющие личность, копию договора купли-продажи, он может прекратить регистрацию транспортного средства. Государственная пошлина за данную услугу не взимается. Обратиться по вопросу прекращения регистрации автомобиля также можно и через Интернет-ресурс gosuslugi.ru.

Своевременные действия как прежних, так и новых владельцев транспортных средств позволят избежать неудобств, связанных с обжалованием вынесенных постановлений о нарушениях ПДД.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что с 1 января 2016 года в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления, административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы. На официальном интернет-сайте ГИБДД УМВД России по Мурманской области www.gibdd.ru имеется возможности проверки неуплаченных административных штрафов.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области