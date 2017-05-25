Педагоги школы при мурманской колонии определили победителей дистанционного конкурса-олимпиады

Завершился V Межрегиональный дистанционный интеллектуально-творческий конкурс-олимпиада "Звездный час" для обучающихся вечерних школ при исправительных учреждениях России.

Примечательно, что организатором данного всероссийского интеллектуального состязания выступает педагогический коллектив вечерней школы, расположенной на территории мурманской ИК-17, при поддержке регионального УФСИН.

Данное состязание является формой организации образовательного процесса, способствующей успешной ресоциализации обучающихся осуждённых через развитие и совершенствование их творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы.

Напомним, что старт конкурса был дан 14 ноября 2016 года. В течение всего учебного года в строго установленные сроки участники могли проверить свои знания и творческие способности по пяти направлениям в 11 предметных областях.

По словам организаторов, в этом учебном году в конкурсе приняли участие 388 учеников из 27 школ, расположенных в 16 регионах Российской Федерации. Все участники, занявшие призовые места, награждены памятными грамотами. По итогам проведения конкурса, по сложившейся традиции, будет выпушен электронный сборник лучших творческих работ участников.

С заданиями конкурса-олимпиады, результатами, а также творческими работами участников можно ознакомиться на официальном сайте Конкурса.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области