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25.05.2017 14:30

Педагоги школы при мурманской колонии определили победителей дистанционного конкурса-олимпиады

Завершился V Межрегиональный дистанционный интеллектуально-творческий конкурс-олимпиада "Звездный час" для обучающихся вечерних школ при исправительных учреждениях России.

Примечательно, что организатором данного всероссийского интеллектуального состязания выступает педагогический коллектив вечерней школы, расположенной на территории мурманской ИК-17, при поддержке регионального УФСИН.
Данное состязание является формой организации образовательного процесса, способствующей успешной ресоциализации обучающихся осуждённых через развитие и совершенствование их творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы.
Напомним, что старт конкурса был дан 14 ноября 2016 года. В течение всего учебного года в строго установленные сроки участники могли проверить свои знания и творческие способности по пяти направлениям в 11 предметных областях.
По словам организаторов, в этом учебном году в конкурсе приняли участие 388 учеников из 27 школ, расположенных в 16 регионах Российской Федерации. Все участники, занявшие призовые места, награждены памятными грамотами. По итогам проведения конкурса, по сложившейся традиции, будет выпушен электронный сборник лучших творческих работ участников.
С заданиями конкурса-олимпиады, результатами, а также творческими работами участников можно ознакомиться на официальном сайте Конкурса.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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