Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.05.2017 10:43

В Баренцевом море началось учение сил Северного флота

Сегодня в Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота (СФ) для участия в учении, которое состоится в рамках ежегодных практических занятий со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Действиями сил Северного флота с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» руководит начальник управления боевой подготовки Северного флота контр-адмирал Олег Зверев.
В ходе проведения учения слушателям Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на примере практических действий разнородных сил Северного флота будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил в море.
Слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации смогут понаблюдать за практическими действиями сил Северного флота в море. Они будут состоять из четырех основных эпизодов - обеспечения соединением охраны водного района развертывания ударных сил; поиска и атаки подводной лодки корабельной поисково-ударной группой во взаимодействии с противолодочной авиацией; организации противовоздушной обороны сил флота в море с отражением ударов средств воздушного нападения противника и спасения личного состава, терпящего бедствие в море.
На этапе развертывания ударных сил Северного флота, корабельная тральная группа в составе базовых тральщиков «Полярный» и «Коломна» обеспечит выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в стоставе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого десантного корабля «Александр Отраковский».
Второй эпизод практических действий предусматривает поиск и условное уничтожение подводной лодки корабельной поисково-ударной группой совместно с противолодочной авиацией. Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест» во взаимодействии с экипажами противолодочного самолёта Ил-38 и вертолёта Ка-27ПЛ выполнят поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, с применением противолодочного вооружения.
В ходе эпизода по организации противовоздушной обороны сил флота в море экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест», малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет» выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установит фронтовой бомбардировщик Су-24.
Четвёртый эпизод предусматривает показ элементов спасения условно терпящего бедствие в море личного состава силами спасательного отряда в составе спасательного буксира судна СБ-406 и водолазного судна ВМ-596 во взаимодействии с поисково-спасательным корабельным вертолётом Ка-27.
Всего в учении разнородных сил Северного флота задействовано 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.


Пресс-служба Северного флота
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.27
Евро = 62.92
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.