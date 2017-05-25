В Баренцевом море началось учение сил Северного флота

Сегодня в Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота (СФ) для участия в учении, которое состоится в рамках ежегодных практических занятий со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Действиями сил Северного флота с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» руководит начальник управления боевой подготовки Северного флота контр-адмирал Олег Зверев.

В ходе проведения учения слушателям Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на примере практических действий разнородных сил Северного флота будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил в море.

Слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации смогут понаблюдать за практическими действиями сил Северного флота в море. Они будут состоять из четырех основных эпизодов - обеспечения соединением охраны водного района развертывания ударных сил; поиска и атаки подводной лодки корабельной поисково-ударной группой во взаимодействии с противолодочной авиацией; организации противовоздушной обороны сил флота в море с отражением ударов средств воздушного нападения противника и спасения личного состава, терпящего бедствие в море.

На этапе развертывания ударных сил Северного флота, корабельная тральная группа в составе базовых тральщиков «Полярный» и «Коломна» обеспечит выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в стоставе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого десантного корабля «Александр Отраковский».

Второй эпизод практических действий предусматривает поиск и условное уничтожение подводной лодки корабельной поисково-ударной группой совместно с противолодочной авиацией. Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест» во взаимодействии с экипажами противолодочного самолёта Ил-38 и вертолёта Ка-27ПЛ выполнят поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, с применением противолодочного вооружения.

В ходе эпизода по организации противовоздушной обороны сил флота в море экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест», малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет» выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установит фронтовой бомбардировщик Су-24.

Четвёртый эпизод предусматривает показ элементов спасения условно терпящего бедствие в море личного состава силами спасательного отряда в составе спасательного буксира судна СБ-406 и водолазного судна ВМ-596 во взаимодействии с поисково-спасательным корабельным вертолётом Ка-27.

Всего в учении разнородных сил Северного флота задействовано 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.



Пресс-служба Северного флота