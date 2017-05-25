Уникальная энциклопедия, с архивными иллюстрациями, картами, и очерками о людях. В Мурманской областной научной библиотеке презентовали книгу "Герман Крепс - гражданин Лапландии"

Любовь Дубова.

Основатель Лапландского заповедника, геоботаник, зоолог, этнограф, путешественник. В областной научной библиотеке презентовали книгу "Герман Крепс - гражданин Лапландии". Автор - краевед Валерий Берлин. Организатор дома музея Крепса собирает уникальную информацию об ученом несколько десятков лет. Под его именем первое издание, посвященное жизни и работе эколога, вышло в свет в 85 году прошлого века. Содержало обрывочные воспоминания и факты. Новая книга - уникальная энциклопедия, с архивными иллюстрациями, картами, и очерками о людях, с которыми неразрывно связана история становления Мурманской области.

Краевед автор книги "Герман Крепс - гражданин Лапландии" Валерий Берлин: "Все эти годы, работая в заповеднике, мне пришлось столкнуться с интересным феноменом, когда эта история Германа Крепса увеличивалась - увеличивалась в размерах, появлялись новые документы, новые фотографии, новые воспоминания и выстраивалась эта фигура Германа Крепса, как одного из важнейших людей, можно сказать, на Кольском полуострове".

Книга "Герман Крепс - гражданин Лапландии" вышла в свет в серии "Люди нашего края". Сейчас автор работает над новым изданием. Оно расскажет читателям об Олеге Семенове-Тян-Шанском - первом ученом Лапландского заповедника. Главным предназначением особо охраняемой территории, созданной неравнодушными исследователями больше 80 лет назад, и сегодня остается сохранение первозданной северной природы и его обитателей.

Директор Лапландского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шестаков: "Если бы не Герман Крепс, заповедника Лапландского бы не было. Он его создал, он его поставил на ноги, дал ему путевку в жизнь. И мы продолжаем его дело, потому что сегодня и дикий северный олень есть в заповеднике, и весь комплекс северной природы, который в том же состоянии остается нетронутый".