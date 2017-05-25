IT-технологии, банковское дело, бухгалтерия, товароведение. Мурманскому колледжу экономики и информационных технологий 40 лет

Светлана Деменева.

Мурманский колледж экономики и информационных технологий отмечает юбилей. В мае ему исполняется 40 лет. Вначале - техникум механизации и учета. Сегодня - это учебное заведение, где готовят самым современным профессиям, используя самое современное оборудование. Студенты - их в коллеже тысяча - здесь изучают IT-технологии, банковское дело, бухгалтерию, систему общественного питания, товароведение. Всего 7 специальностей. После окончания колледжа проблем с трудоустройством, как правило, нет - поскольку работодатели с удовольствием берут выпускников. Высокий уровень подготовки и отличная материальная база сделали учебное заведение престижным.

Директор колледжа экономики и информационных технологий г. Мурманска Вячеслав Малков: "Качество подготовки высокое - здесь конкурсный отбор. В этом году из 8 групп - 7 групп средний балл бюджетников 4 и выше. Это высокий балл, это очень высокий балл".

В прошлом году открыт ресурсный центр по обучению студентов с инвалидностью. Направление колледж координирует. Это обучение и дальнейшее сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы они могли не просто трудоустраиваться, а быть конкурентоспособными на рынке труда.

Министр науки и образования Мурманской области Наталия Карпенко: "Колледж не только думает о тех выпускниках, которые сегодня приходят у учреждение. Но и думает о том, какие новые направления нужно открыть. Совсем недавно здесь открыли специализированный центр компетенций по системному администрированию и это в соответствии со стандартами Вордскилс - международным стандартами. Колледж работает со школьниками активно. На следующий год мы откроем центр компетенций для школьников - тоже стандартом юниоров".





