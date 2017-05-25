Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.05.2017 11:15

Продемонстрировать в воздухе фигуры высшего пилотажа. На аэродроме ДОСААФ завершились традиционные соревнования мастеров авиамоделизма

Андрей Зайцев.

Три в одном. Первенство Кольского района и Мурманской области, а также региональный этап всероссийских соревнований среди юношей. На аэродроме ДОСААФ завершились традиционные соревнования мастеров авиамоделизма. Модели самолётов сложные. Собранные своими руками самолёты должны продемонстрировать в воздухе фигуры высшего пилотажа.
Педагог-организатор детско-юношеского центра Кольского района Марина Крендюкова: "Они выполняют фигуры высшего пилотажа комплекса "Новичок" в соответствии с правилами. И плюс дополнительных 5 фигур на свой выбор. Каждая фигура оценивается от 0 до 10 баллов".
3 тура. По сумме 3-х лучших попыток засчитывается результат. Более 20 участников из Мурманска, Апатитов, Мурмашей и города Полярные Зори. В последнее время авиамодельный спорт по словам организаторов набирает обороты. Всё больше мальчишек и девчонок по всей области готовы часами заниматься конструированием пилотажных и комнатных моделей.
Андрей Шевердов (Полярные Зори): "Самое сложное - это то, что ты делаешь низко. На высоте, в принципе, сложно, понятно, у тебя есть время, чтобы вырулить, а когда делаешь над землёй, чтобы попугать публику, это уже каждая фигура тебе кажется сложной".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.27
Евро = 62.92
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.