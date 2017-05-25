Продемонстрировать в воздухе фигуры высшего пилотажа. На аэродроме ДОСААФ завершились традиционные соревнования мастеров авиамоделизма

Андрей Зайцев.

Три в одном. Первенство Кольского района и Мурманской области, а также региональный этап всероссийских соревнований среди юношей. На аэродроме ДОСААФ завершились традиционные соревнования мастеров авиамоделизма. Модели самолётов сложные. Собранные своими руками самолёты должны продемонстрировать в воздухе фигуры высшего пилотажа.

Педагог-организатор детско-юношеского центра Кольского района Марина Крендюкова: "Они выполняют фигуры высшего пилотажа комплекса "Новичок" в соответствии с правилами. И плюс дополнительных 5 фигур на свой выбор. Каждая фигура оценивается от 0 до 10 баллов".

3 тура. По сумме 3-х лучших попыток засчитывается результат. Более 20 участников из Мурманска, Апатитов, Мурмашей и города Полярные Зори. В последнее время авиамодельный спорт по словам организаторов набирает обороты. Всё больше мальчишек и девчонок по всей области готовы часами заниматься конструированием пилотажных и комнатных моделей.

Андрей Шевердов (Полярные Зори): "Самое сложное - это то, что ты делаешь низко. На высоте, в принципе, сложно, понятно, у тебя есть время, чтобы вырулить, а когда делаешь над землёй, чтобы попугать публику, это уже каждая фигура тебе кажется сложной".