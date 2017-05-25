График отключения горячей воды в Мурманске на летний период

Гидравлические испытания и опрессовки:

Центральная котельная: 20-26 июня, 15-21 августа

Южная котельная: 5-9 июня, 21-25 августа

Восточная котельная: 13-19 июня, 7-11 августа.

Испытания на максимальную температуру:

Восточная котельная: 23-25 мая.

Испытания и опрессовки позволяют выявить и заменить поврежденные и изношенные участки сетей в целях поддержания надежности теплоснабжения. Во время проведения испытаний возможно повреждение тепловых сетей и выход горячей воды на поверхность. Просьба соблюдать осторожность и не приближаться к местам парения, не проходить и не проезжать через затопленные улицы и тротуары. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщать по телефонам: 45-85-83; 53-72-84.

График остановки теплоисточников для выполнения ремонтных работ на основном оборудовании:

Центральная котельная: 25 июля-7 августа

Южная котельная: 27 июня-10 июля

Восточная котельная: 11 июля-24 июля

Мурманская ТЭЦ