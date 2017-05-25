Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.05.2017 09:16

График отключения горячей воды в Мурманске на летний период

Гидравлические испытания и опрессовки:

Центральная котельная: 20-26 июня, 15-21 августа
Южная котельная: 5-9 июня, 21-25 августа
Восточная котельная: 13-19 июня, 7-11 августа.

Испытания на максимальную температуру:

Восточная котельная: 23-25 мая.

Испытания и опрессовки позволяют выявить и заменить поврежденные и изношенные участки сетей в целях поддержания надежности теплоснабжения. Во время проведения испытаний возможно повреждение тепловых сетей и выход горячей воды на поверхность. Просьба соблюдать осторожность и не приближаться к местам парения, не проходить и не проезжать через затопленные улицы и тротуары. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщать по телефонам: 45-85-83; 53-72-84. 

График остановки теплоисточников для выполнения ремонтных работ на основном оборудовании:

Центральная котельная: 25 июля-7 августа
Южная котельная: 27 июня-10 июля
Восточная котельная: 11 июля-24 июля

Мурманская ТЭЦ
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.27
Евро = 62.92
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.