Суд оставил без изменения приговор в отношении жительницы г.Мурманска, осужденной за незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере

Приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от 29 марта 2017 года ранее судимая Татьяна Макиенко признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и осуждена по п. «г» ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст. 228, ч.5 ст. 228.1, ч.2 ст. 228 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденная обжаловала приговор суда в апелляционном порядке, считая чрезмерно суровым назначенное ей наказание.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу Макиенко, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для смягчения назначенного судом первой инстанции наказания, оставив жалобу без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области