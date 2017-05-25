Председатель Думы Сергей Дубовой принял участие в заседании региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В работе комиссии также принял участие председатель комитета Думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин. Вел заседание вице-губернатор Роман Дурягин.

К конкурсу в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" присоединились пять городов нашего региона: Мурманск, Апатиты, Полярные Зори, Заполярный и Кандалакша.

Оценивались качество управления муниципальным бюджетом и динамика развития малого предпринимательства. Для этого использовался ряд критериев и специально разработанная федеральным центром методика.

– Цель конкурса в популяризации среди муниципалитетов двух простых, но важных установок, – поделился своим мнением Председатель Думы Сергей Дубовой. – Не образовывать долгов и наращивать собственную доходную базу.

Рассмотрев итоговый сводный рейтинг, комиссия приняла решение, что в федеральный этап всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" прошли три города: Апатиты, Заполярный и Полярные Зори.

Мурманская областная Дума