В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 мая.



С 23по 25 мая – испытание теплосети на максимальную температуру от Восточной котельной - 458 домов;



С 23по 25 мая – испытание теплосети на максимальную температуру от котельной Роста - 114 домов.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



С 9 ЧАСОВ 24 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 25 МАЯ ул. Халтурина, 1

С 9 ЧАСОВ 24 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 МАЯ ул. Марата, 6

ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.59 ул. Книповича, 19

ул. Полярные Зори, 12, 12а, 14, 16, 18

ул. Шевченко, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 40



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

01.00 – 06.00 ул. Карла Маркса, 7

ул. Профсоюзов, 18, 18а, 18б, 20, 24

ул. Софьи Перовской, 16а



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска