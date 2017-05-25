В Мурманске завершено расследование уголовного дела по обвинению в совершении коррупционного преступления директора коммерческой организации, предоставляющей услуги в сфере гостиничного бизнеса

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица).

Следствием установлено, что директор коммерческой организации, деятельность которой связана с предоставлением услуг в сфере гостиничного бизнеса, незаконно получила денежные средства за выдачу документов о фиктивной регистрации в Мурманске двух иногородних граждан Российской Федерации. На следствии обвиняемая, 1970 года рождения, полностью признала свою вину в содеянном.

Следствием в полном объеме собраны доказательства, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Мурманска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение данного преступления - до девяти лет лишения свободы.

СУ СК РФ по Мурманской области