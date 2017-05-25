Мурманский колледж экономики и информационных технологий отмечает 40-летний юбилей

Светлана Деменева.

Мурманский колледж экономики отмечает юбилей. Ему 40 лет. Вначале - техникум механизации и учета. Сегодня - учебное заведение, где готовят специалистов по самым современным и востребованным профессиям. Студенты - их в колледже тысяча - изучают Ай-ти технологии, банковское дело, бухгалтерию, систему общественного питания, товароведение. Проблем с трудоустройством, как правило, нет.

Директор колледжа экономики и информационных технологий г. Мурманска Вячеслав Малков: "Качество подготовки высокое - здесь конкурсный отбор. В этом году из 8 групп - 7 групп средний балл бюджетников 4 и выше. Это высокий балл, это очень высокий балл".





