В Заполярье, как и по всей России, звенят последние звонки

Анастасия Ярославская.

Сегодня день радостный и одновременно грустный для выпускников. Последний звонок. В регионе - почти семь тысяч девятиклассников и три с лишним тысячи одиннадцатиклассников. Торжественные линейки с 10 утра во всех средних общеобразовательных учреждениях. Главный праздник в Мурманске, как обычно, на Пяти Углах. В 14:00. Массовый флэшмоб школьных знамён, концертная программа. Напомним, сегодня на территории региона - "сухой" закон. Меры безопасности усиленные. В областном центре на весь день ограничат движение транспорта по улице Ленинградской, от Воровского и до Профсоюзов.





