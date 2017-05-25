На аэродроме ДОСААФ прошли традиционные соревнования мастеров авиамоделизма

Андрей Зайцев.

Первенства Кольского района и Мурманской области, а также региональный этап всероссийских соревнований среди юношей. На аэродроме ДОСААФ - традиционные соревнования мастеров авиамоделизма. Больше 20 участников. Собранные их руками самолёты должны продемонстрировать в воздухе фигуры высшего пилотажа. Три тура. Результат - по сумме трех лучших попыток.

Андрей Шевердов (Полярные Зори): "Самое сложное - это то, что ты делаешь низко. На высоте, в принципе, сложно - понятно, у тебя есть время, чтобы вырулить, а когда делаешь над землёй, чтобы попугать публику, уже каждая фигура тебе кажется сложной".







