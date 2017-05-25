В областной научной библиотеке состоялась презентация книги "Герман Крепс - гражданин Лапландии"

Любовь Дубова.

Основатель Лапландского заповедника, геоботаник, зоолог, этнограф, путешественник. В областной научной библиотеке - презентация книги "Герман Крепс - гражданин Лапландии". Автор - Валерий Берлин. Информацию об ученом собирает уже несколько десятилетий. Первое издание вышло в свет в 1985. Но, со слов автора, содержало лишь обрывочные воспоминания и факты. Новая книга - уникальная энциклопедия с архивными иллюстрациями, картами, очерками о людях, которые стояли у истоков создания Лапландского заповедника. Ключевая фигура - Герман Крепс.

Краевед автор книги "Герман Крепс - гражданин Лапландии" Валерий Берлин: "Все эти годы, работая в заповеднике, мне пришлось столкнуться с интересным феноменом, когда эта история Германа Крепса увеличивалась-увеличивалась в размерах, появлялись новые документы, новые фотографии, новые воспоминания и выстраивалась эта фигура Германа Крепса как одного из важнейших людей, можно сказать, на Кольском полуострове".







