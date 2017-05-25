Качество амбулаторной медицинской помощи -основная тема коллегии областного минздрава

Алексей Елкин.

Для изучения вопроса в Мурманске региональные парламентарии побывали в одном из подразделений первой поликлиники. После общения с пациентами выявили "болевые точки". Нехватка специалистов - самая серьезная проблема, характерная для многих регионов. Непросто быстро получить номерок. Людям старшего возраста трудно записаться на прием к врачу по Интернету, а чтобы дозвониться до регистратуры требуется много времени. Эти особенности переходного периода объединения поликлиник Мурманска и результаты уже сделанных шагов в сторону улучшения ситуации сегодня тоже в повестке коллегии минздрава региона.

Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Сегодня надо разгружать доктора. И электронные больничные, которые будут вводиться, и электронные карты, которые будут вводиться - здесь перед нами предстоит очень большая работа. Потому что все это стоит денег".







