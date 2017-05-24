Превращение в центр компетенции федеральной медицины. Глобальные планы мурманской "Пироговки"

Андрей Зайцев.

Руководитель мурманского многопрофильного центра имени Пирогова Федерального медико-биологического агентства России Олег Минин избавился от приставки "исполняющий обязанности". Он официально утверждён в должности директора.

Назначение, по словам теперь уже директора, главное, что добавляет в работу начальника - ответственности. Учреждение всегда шло и продолжит свой путь в направлении развития оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Варианты решения, рычаги, которые должны быть задействованы, известны - превращение в центр компетенции федеральной медицины. По тем видам, которыми не располагает субъект федерации. Первые шаги уже сделаны.

Директор ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр им. Н. И. Пирогова ФМБА России" Олег Минин: "Центр вспомогательных репродуктивных технологий с отделением ЭКО. Это вид медицинской помощи, которого в области нигде, кроме нас, нет".

Намечены и направления, и техническая база, и новые технологии. В планах - расширение возможностей в области кардиохирургической помощи. В стадии обсуждения - создание радиоизотопного центра.

Заместитель главного врача ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр им. Н. И. Пирогова ФМБА России" Александр Зайцев: "Наши объемы, наши возможности, скажем так - мы начинаем вырастать из стен этого учреждения, стены стали узковаты, тесноваты".

Новые направления требуют новых специалистов. Но кадрового голода учреждение не испытывает. Впрочем речь здесь, по словам Олега Минина, идёт не о дефиците врачей.

Директор ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр им. Н. И. Пирогова ФМБА России" Олег Минин: "Я не вижу кадровых проблем. Я вижу проблему в социальном статусе врача. Вынуждены бегать между 2-3 работами. К сожалению, это не идёт на пользу качества оказания медицинской помощи. Уставший доктор - это неправильный доктор".

2014-2015 годы оказались тяжёлыми для учреждения, но в 2016 положение стабилизировалось. Медицинских услуг меньше не становится, число пациентов растёт.

Директор ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр им. Н. И. Пирогова ФМБА России" Олег Минин: "Это однозначно заслуга именно трудового коллектива. Коллективу было очень тяжело, но коллектив выстоял. А всё остальное сделали благодарные нам пациенты, придя к нам своими собственными ногами - показав, какое лечебное учреждение им больше подходит".

Пока в центре работает такой коллектив, пациенты будут выбирать это медучреждение, говорит Олег Минин. При таких составляющих "Пироговка" справится с любыми проблемами.







