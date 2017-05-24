Подозреваемый в убийстве собак в Мурманске найден. Молодой человек признал свою вину и рассказал о причинах жестокой расправы

Анастасия Русинова.

Накануне в Мурманске волонтеры нашли еще один могильник с мертвыми собаками. Семь пакетов с убитыми животными - недалеко от Кольского моста. Как сегодня сообщили в пресс-службе регионального УМВД, это уже третий подобный случай. Еще два у Кольского моста, один в районе улицы Достоевского. Подозреваемый уже задержан, это молодой мужчина 1992 года рождения. Свою вину он признал полностью. На этот шаг, по его словам, он решился после того, как на него напала бездомная собака. Сейчас проводится проверка на причастность задержанного к третьему случаю убийства собак.

Начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова: "Установлена причина смерти собак, которые найдены в районе Кольского моста и на Достоевского. Это мы говорим про первые два случая. Причиной смерти стала инъекция ядом - крысиный яд, которым травят животных. Он заказал специальное духовое ружье в виде дротиков и таким образом их умертвил, а потом вывез на машине тела и бросил вокруг дороги".







