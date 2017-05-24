Профильное обучение. В мурманской гимназии №8 откроется класс для будущих специалистов морского торгового порта

Светлана Деменева.

Первый класс в Заполярье, а, может, и в стране. Восьмая мурманская гимназия станет площадкой для образовательного эксперимента, причем, с точной формулировкой - каким должен быть результат. Новая смена градообразующего торгового порта.

Необычный выпускной с командой пиратов и директором - богиней Калипсо. Эта гимназия может стать первой в России школой, где есть портовый класс. Закончен учебный год, в течение которого с Мурманским морским торговым портом шли занятия факультативно. 1 сентября здесь откроется настоящий, профильный класс. Сертификат подтверждает.

Лучший ученик гимназии Иван Плаунов - звание присвоено вполне официально - хочет стать доктором или химиком. Но занятия в порту вспоминает с интересом.

Ученик 9 "Б" класса гимназии №8 Иван Плаунов: "Это было легко, в игровой форме и мы очень рады этому".

Уроки делового английского, маркетинга и логистики. Для учеников 9 "Б" лекции читали преподаватели университета и специалисты Мурманского морского торгового порта. Новый, профильный класс будут собирать из тех, кто захочет связать свою жизнь с морской профессией на берегу.

Директор гимназии №8 Ольга Дзюба: "Многие дети теперь ориентированы на поступление в Арктический университет для того, чтобы продолжить работу, карьеру в торговом порту".

В гимназии есть специальный стенд. Там вся основная информация про Мурманский морской торговый порт. А рядом - класс, где осенью и начнутся занятия.

Блиц: "Предварительная смета у нас точно больше миллиона. Миллион двести, наверное".

Новое оборудование - пока уточняется какое - и полностью ремонт профильного класса возьмет на себя торговый порт. Скорее всего, это будет вычислительная техника. Тренажеры есть на предприятии.

И. о. генерального директора Мурманского морского торгового порта Сергей Руденко: "Мы решили начать со школы, потому что это самый лучший способ закладывать азы, развивать основы, рассказывать, что такое порт, чем он занимается и почему нужно здесь жить и работать".

Школьная программа сейчас в разработке. В перспективе - специальный курс в Арктическом университете. Это будет учебная цепочка, по которой Мурманский морской торговый порт будет готовить для себя кадры. Инженеров, логистов, экологов, программистов и специалистов портовой техники.







