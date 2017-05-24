Разговор о перспективах. В правительстве Мурманской области состоялась встреча с художественными гимнастками

Анастасия Ярославская.

В региональном правительстве - встреча с юными, но подающими большие надежды художественными гимнастками. На заседании попечительского совета областной федерации - отчет сразу за несколько сезонов - олимпийский цикл. Попали в сборную России, победили в Первенстве СЗФО. Разговор - о перспективах. Ставка - на организацию в Мурманске крупных соревнований. Опыт есть. В сентябре успешно провели всероссийские состязания. Сейчас задача номер один - стать площадкой первенства Северо-Запада.

Президент Федерации художественной гимнастики Мурманской области Наталья Найденова: "Я всем говорю - на самом деле, огромная мечта - благодаря таким результатам, таким прекрасным деткам я хочу профессиональный спортивный зал для нашей Мурманской области, и чтобы детки росли, приходили, повышался уровень наш. Это моя мечта".









