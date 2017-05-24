В федеральном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" примут участие Апатиты, Заполярный и Полярные Зори

Елена Белкина.



Как наращивать доходы и не накапливать долги? В Мурманской области впервые в этом году проходит региональный этап всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Конкурсные заявки в разделах "Муниципальная экономическая политика", "Управление доходами и расходами", "Качество, планирование бюджета и его исполнение" представили 5 муниципалитетов - Кандалакша, Мурманск, Апатиты, Полярные Зори, Заполярный. Кандалакша, например, предложила при переселении из аварийного жилья не строить новое, а покупать вторичное. За счет разницы в стоимости квадратного метра - экономия для бюджета 70 миллионов рублей.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "В части экономического раздела это будет качество прогнозирования социально-экономического развития муниципалитета, транспортной доступности и вовлечение малого и среднего бизнеса, в том числе, негосударственного сектора к выполнению муниципальных услуг".

Рассмотрев представленные заявки, региональная конкурсная комиссия приняла решение отдать первое место Апатитам, второе - Заполярному, третье - Полярным Зорям. Они и примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами".











