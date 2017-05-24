Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.05.2017 18:15

В федеральном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" примут участие Апатиты, Заполярный и Полярные Зори

Елена Белкина.


Как наращивать доходы и не накапливать долги? В Мурманской области впервые в этом году проходит региональный этап всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Конкурсные заявки в разделах "Муниципальная экономическая политика", "Управление доходами и расходами", "Качество, планирование бюджета и его исполнение" представили 5 муниципалитетов - Кандалакша, Мурманск, Апатиты, Полярные Зори, Заполярный. Кандалакша, например, предложила при переселении из аварийного жилья не строить новое, а покупать вторичное. За счет разницы в стоимости квадратного метра - экономия для бюджета  70 миллионов рублей.
Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "В части экономического раздела это будет качество прогнозирования социально-экономического развития муниципалитета, транспортной доступности и вовлечение малого и среднего бизнеса, в том числе, негосударственного сектора к выполнению муниципальных услуг".
Рассмотрев представленные заявки, региональная конкурсная комиссия приняла решение отдать первое место Апатитам, второе - Заполярному, третье - Полярным Зорям. Они и примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами".





← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 63.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.