Губернатор Марина Ковтун провела заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области

Елена Белкина.

Сегодня глава региона Марина Ковтун провела заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области. Открылось оно торжественной церемонией награждения начинающих предпринимателей - победителей первого этапа конкурса грантов на создание собственного бизнеса. Было подано 60 заявок из 11 муниципальных образований области. Шесть проектов северян из Мурманска, Апатитов и Мончегорска в сфере производства, здравоохранения, социальных услуг, дополнительного образования детей были отобраны конкурсной комиссией.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Оценивая проекты, мы всегда стараемся отобрать наиболее жизнеспособный бизнес, который может не только принести прибыль, но и внести свой вклад в экономическое развитие области. В этом году грантовая поддержка оказывалась только из средств областного бюджета. Несмотря на сокращение средств, выделяемых из федерального бюджета, мы объем своей поддержки не снижаем и не снижаем свою активность в сфере развития регионального бизнеса".

Несмотря на отмену грантовой поддержки на федеральном уровне, Мурманская область не снижает объемы помощи малому и среднему бизнесу. В 2017 году на эти цели выделено почти 49 миллионов рублей. Эффективность государственной поддержки доказывает процент выживаемости проектов, реализованных на гранты. Если раньше их было всего 30%, то теперь уже 80%.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Те предприниматели, которые получают грант на старте, они подают очень проработанные бизнес-планы, учитывают все риски, и это помогает им работать не только на протяжении трех лет, которые мы мониторим, но также и на протяжении большого периода времени, и получать другие виды поддержки на расширение своего бизнеса".







