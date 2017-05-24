В Мурманске состоялась церемония награждения конкурса профмастерства "Гермес"

Наталия Бурдина.

Кто самый лучший официант, продавец спортивных товаров и ювелирных изделий? Это среди мурманчан определили в рамках муниципального конкурса профмастерства. Торжественная церемония награждения прошла сегодня. "Гермес" в нынешнем году - 19-й по счету. Каждый раз в нем представляют новые номинации, чтобы в конечном итоге охватить весь спектр направлений предпринимательства.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Конечно, в такое непростое время вдвойне приятно отметить их городу, такую жизненную позицию. Это люди, которые могут взять на себя ответственность, причем, взять ответственность не только за свое дело, но еще и за тех людей, которым они дают работу, за их семьи. Для города они очень нужны и важны".

Лучших из лучших жюри выбирало из 17 участников. Конкурсная комиссия оценивала их на рабочих местах. Организаторы отметили, что уровень подготовки номинантов, как и мастерство, и творческий подход - всё выше. Участников наградили дипломами, а победители также получили денежные призы.

Председатель жюри конкурса профессионального мастерства "Гермес-2017" Виталий Кириллов: "Мы выезжали на место, смотрели, как человек работает, как он может рассказать о товаре, как представить товар, как может сервировать стол. Потом конкурсная комиссия по специальным таблицам, по баллам оценивала каждого конкурсанта".

Победитель конкурса "Гермес-2017" в номинации "Лучший продавец-консультант ювелирных изделий" Юлия Гераськина: "Основное - это доброжелательность, потому что наш покупатель это все-таки импульсный покупатель. Это не постоянный товар повседневного спроса, поэтому нужно уловить этот импульс и, с одной стороны, рассказать об украшении все, а с другой стороны - не перегрузить информацией".







