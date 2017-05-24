"Териберская волна". В июне в старинном поморском селе состоится большой фольклорный праздник

Кирилл Коган.

Пять концертных площадок, аттракционы для детей, выставка прикладного декоративного искусства, кулинарные мастер-классы по изготовлению пирожков с треской и поморской ухи, саамские игры и дискотека под открытым воздухом. 3 июня в старинном поморском селе Териберка состоится большой фольклорный праздник "Териберская волна", посвященный 79-летию образования Мурманской области. На севере Кольского полуострова соберутся практически все творческие коллективы Заполярья. Общее количество участников уже превышает 250 человек. Масштабное мероприятие закроет культурно-художественную акцию "Славься, Мурманская область!", которая стартовала в регионе в 2013 году. За это время подобные фестивали уже прошли в Коле, Ловозере, Варзуге, теперь пришла очередь Териберки.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Мы также надеемся, что сам праздник "Териберская волна" и наша программа разнообразят досуг жителей Териберки, это будет одним из элементов той большой работы, которую проводит правительство Мурманской области - по созданию положительного имиджа села Териберка".

Планируется, что гостями Териберки в этот день станут более двух тысяч жителей Заполярья. Сейчас, совместно с региональным минтрансом, прорабатывается вопрос доставки туристов до села. Автобусные маршруты будут курсировать от мурманского автовокзала. К этому времени дорогу на Териберку приведут в порядок. Ямочный ремонт на участке должен начаться уже в ближайшее время.







