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24.05.2017 16:15

"Териберская волна". В июне в старинном поморском селе состоится большой фольклорный праздник

 Кирилл Коган.

Пять концертных площадок, аттракционы для детей, выставка прикладного декоративного искусства, кулинарные мастер-классы по изготовлению пирожков с треской и поморской ухи, саамские игры и дискотека под открытым воздухом. 3 июня в старинном поморском селе Териберка состоится большой фольклорный праздник "Териберская волна", посвященный 79-летию образования Мурманской области. На севере Кольского полуострова соберутся практически все творческие коллективы Заполярья. Общее количество участников уже превышает 250 человек. Масштабное мероприятие закроет культурно-художественную акцию "Славься, Мурманская область!", которая стартовала в регионе в 2013 году. За это время подобные фестивали уже прошли в Коле, Ловозере, Варзуге, теперь пришла очередь Териберки.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Мы также надеемся, что сам праздник "Териберская волна" и наша программа разнообразят досуг жителей Териберки, это будет одним из элементов той большой работы, которую проводит правительство Мурманской области -  по созданию положительного имиджа села Териберка".
Планируется, что гостями Териберки в этот день станут более двух тысяч жителей Заполярья. Сейчас, совместно с региональным минтрансом, прорабатывается вопрос доставки туристов до села.  Автобусные маршруты будут курсировать от  мурманского автовокзала. К этому времени дорогу на Териберку приведут в порядок. Ямочный ремонт на участке должен начаться уже в ближайшее время.



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