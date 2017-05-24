Кирилл Коган.

Мурманчане услышали произведения Владимира Шаинского, Евгения Крылатова, Александры Пахмутовой и Исаака Дунаевского. В областном ДК им. Кирова состоялся праздничный концерт, посвященный "Дню славянской письменности и культуры". Перед жителями выступил сводный хор Мурманской области. Коллектив был создан 3 года назад, в него вошли учащиеся 14 музыкальных школ региона, а также студенты колледжа искусств и представители камерного хора "Амадеус". В этот раз им аккомпанировал оркестр "Баренц-камерата". В репертуаре - песни о Родине, мире, детстве, дружбе и доброте.

Дирижер сводного хора Мурманской области, заслуженный артист РФ Валерий Иванов: "Это бесценные произведения, как у Дунаевского, они будут звучать вечно, за это не волнуемся. Долго готовились - полгода, сначала готовился отдельно каждый хор, потом было несколько сводных репетиций. Сегодня премьера".

До начала выступления с хором и музыкантами пообщалась Марина Ковтун. Губернатор Мурманской области отметила, что с радостью открывает концерт, посвященный празднованию "Дню славянской письменности". "Сводный хор - бесспорно гордость Заполярья", - продолжила Марина Ковтун. Несколько его юных участников даже удостоились чести петь на Церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы, жители области, гордимся, что праздник "День славянской письменности и культуры" получил свое рождение именно здесь, в Мурманске, а потом вышел за пределы Заполярья и стал широко праздноваться во всех городах России. Здесь зародилась еще одна традиция - праздновать "День славянской письменности" концертом сводного хора, это замечательная традиция, поскольку слово и музыка неразделимы".







