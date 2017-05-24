Заработать в дни летних каникул. На предприятиях Мурманска созданы рабочие места для молодежи от 16 до 18 лет

Анастасия Русинова.

Помощь в трудоустройстве оказывает администрация города. Сейчас старшеклассникам предлагают специальности, не требующие дополнительного образования, такие как уборщик территорий или курьер. Десятиклассник Алексей приходит в молодежный центр уже не первый раз, говорит, что это отличная возможность накопить денег на летний отдых.

Алексей Рейзес: "Я еще работал перед девятым мая, чистил город, подготавливал к параду. Я, и пару моих друзей , они тоже устраивались сюда, но пришли позже, поэтому не успели, места ограничены".

Специалисты молодежных центров помогают ребятам правильно оформить документы, собрать необходимые справки, дают консультации. За три летних месяца планируется создать 250 рабочих места. Но желающих заработать, традиционно, больше. Одни работают месяц, другие пару недель. В прошлом году с просьбой временного трудоустройства обратилось 800 человек.

Главный специалист отдела по делам молодежи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями, и делам молодежи администрации г. Мурманска Александра Богдева: "В свою очередь, от лица администрации хочется обратиться к работодателям Мурманска с просьбой изыскать возможности для создания рабочих мест для подростков и молодежи. Со своей стороны администрация, объединения молодежных центров, Центр занятости населения окажет вам всестороннюю помощь и поддержку".





