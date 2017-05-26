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26.05.2017 10:00

26 мая – День российского предпринимательства

Уважаемые представители бизнес-сообщества! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

Праздник этот еще молодой – ему меньше 10 лет, да и официальная история предпринимательства в современной России едва перешагнула за четверть века, однако за этот период предпринимательское сообщество стало неотъемлемой частью российской экономики, завоевало уважение общества, приобрело авторитет на международной арене. Предприниматели, сумевшие организовать и развить свое дело, обладают энергией, инициативностью, готовностью к оправданному риску, поэтому сфера бизнеса – важнейший рычаг, способный привести нашу экономику к росту и процветанию, раскрыть лучшие человеческие способности и сделать их полезными для общества. Предпринимательская деятельность неразрывно связана с благотворительностью. Помогать тем, кому трудно, выявлять таланты, поддерживать способную молодежь – давняя традиция российского предпринимательства, продолженная в наши дни.
Дорогие друзья! Желаем вашему бизнесу развития и процветания на благо Мурманской области и России, крепкого здоровья вам, мира и добра вашим семьям!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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