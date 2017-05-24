Инспекторы ДПС с персонажами мультфильмов рассказали детям, как сделать путешествие в городе безопасным

В ДОУ № 156 перед летом с воспитанниками всегда проводится профилактическая работа по изучению и повторению дорожных знаний и умений.

Акцент делается на пешеходную самостоятельность и грамотность. Однако в этот раз большое внимание было уделено и пассажирской безопасности.

Любимые мульт-герои Маша и Миша объяснили малышам, почему не стоит капризничать, если родители усаживают в авто-кресло или пристегивают автомобильным ремнем безопасности. В личном автомобиле за перевозку детей отвечают взрослые, и, как отмечают инспекторы, все больше родителей проявляют сознательность в этом вопросе.

А вот с правилами поведения в общественном транспорте дети нередко даже не знакомы. Да и взрослые о них часто забывают. Часто увлеченные телефонами и гаджетами пассажиры во время резких маневров пытаются уберечься от падения, опираясь и хватаясь за других пассажиров, подвергая опасности и себя и находящихся рядом. С начала года в Мурманске в общественном транспорте при падении получили травмы 7 пассажиров, в том числе, дети.

Маша и Миша рассказали ребятам, что в общественном транспорте необходимо держаться за поручни, по-возможности, занимать сидячие места, правильно вести себя при посадке и высадке, не отвлекаться на разговоры по телефону и игры (кроме опасности получить травму при экстренном торможении, громкие разговоры в транспорте доставляют неудобство окружающим).

На глазах у детей Миша, играя и бегая на остановке, чуть не попал под колеса автобуса. Происходящее комментирует инспектор: «К сожалению, неправильное поведение на остановках - не редкость. По примеру взрослых, дети, спеша на подходящий маршрутный транспорт, пренебрегают сигналами светофора, перебегают дорогу, стараются на ходу вскочить или выскочить из маршрутного транспорта. При таких обстоятельствах в прошлом году произошло ДТП на Кольском проспекте, когда нога бегущего за маршруткой ребенка попала под колеса транспорта. Часто можно увидеть, как подростки устраивают на остановках подвижные игры, становятся на бордюры, выходят на проезжую часть».

Как отмечают в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску, такие занятия, кроме обучения, призваны развить у детей критическое отношение и неприятие опасному и безрассудному поведению, которое часто на улице демонстрируют взрослые. На примере правильных и ошибочных действий мульт-героев дети усваивают важные правила, соблюдение которых сделает их городское путешествие безопасным.